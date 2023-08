Que libros de texto contengan ideología es el acto más conservador: Javier Estrada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Es lamentable, del partido del que se trate, que la educación se politice, y no puede haber un acto tan más conservador como el que está sucediendo ahora con los libros de texto, que contengan ideología, eso es de conservadores, de lo que tanto rechazan ellos”, aseguró el secretario general del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Estrada Cárdenas, al hablar de los nuevos libros de texto gratuitos.

Estrada Cárdenas consideró que son actos de hipocresía las acciones de diversos ex perredistas, personajes de izquierda, que ahora se encuentran en la filas de Morena, como los ex gobernadores Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy, que, recordó, endeudaron al estado durante sus administraciones por 12 mil millones y 35 mil millones de pesos, respectivamente.

Ellos, dijo, desprestigiaron al Partido de la Revolución Democrática (PRD), sin reparar en que ellos fueron los perredistas promotores de ese desprestigio. “Y le endilgaron un gran desprestigio al PRD, no quiero decir que los de hoy no les hayan ayudado, y hoy hablan en contra del PRD, cuando ellos fueron los de antes, principales promotores de ese desprestigio”.

Finalmente, lamentó que en los libros de texto no se promueva el libre pensamiento, el cual, resaltó, no debe ser ni de izquierda ni de derecha. “Entonces así de hipócritas son, es lamentable que no se promueva el libre pensamiento. No tiene que ser un pensamiento de la derecha ni de la izquierda, debe ser un libre pensamiento para los niños, y cuando metes ideología es un acto sumamente conservador que contradice todos los ideales románticos de la izquierda”, concluyó.

SHA