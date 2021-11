"Que explique en dónde están las 12 mil osamentas", emplazan colectivos a CEDH

“La declaraciones del titular del a CEDH se nos hacen sumamente preocupantes”, explicó Janahuy Paredes, integrante de Cofaddem, pues, indicó, exhiben un total desconocimiento de lo que marca la Ley en cuanto a búsqueda forense.

Además, apuntó que e}s notorio que no hay un conocimiento sobre los procedimientos técnicos, ni cómo funciona todo el sistema de búsqueda, a la vez que lamentó que el titular de la CEDH hable de 12 mil osamentas de una manera muy victimizante, más apegada al amarillismo.

“Se nos hace lamentable que su participación sea desesperada, sin argumentos técnicos y científicos reales de las osamentas sólo porque se está viendo una repartición del presupuesto. La fiscalía es quien resguarda los cuerpos por cuestión jurídica. Él habla muy deliberadamente por esta cuestión de la partida presupuestal. Sería bueno que se acercara a Coffadem a explicar esto de sus declaraciones de las bolsas, se supone que en el Semefo no hay este tipo de resguardo. Sería bueno que nos dijera a qué bolsas se está refiriendo, porque hasta se estaría configurando un delito”, subrayó la activista, quien sostuvo que no existe una cifra de personas sin identificar y no habrá forma de saberlo hasta que no se legisle al respecto.

En entrevista por separado, Mercedes Ruiz, integrante de Familiares Caminando por Justicia, emplazó a Tinoco Álvarez a explicar de dónde sacó esos datos, pues los colectivos de familiares de personas desaparecidas llevan años solicitando esa información sin que haya repuesta por parte de la Fiscalía General del Estado; además, indicó que no hay claridad respecto a quienes resguardan el resto de los cuerpos y porqué no están en manos del Servicio Médico Forense.

“Desde hace años estamos solicitando información a la fiscalía porque no sabemos en dónde están las personas que son encontradas. Todavía en la última búsqueda solicitamos vía acceso a la información dónde estaban los restos humanos encontrados, y nos niegan la información aún solicitándola por los medios oficiales. Sería interesante saber de dónde saca esa información, porque está mencionando una cifra de 12 mil cuerpos, y si en México se tienen 38 mil cuerpos sin identificar, entonces estamos pasando por una grave crisis forense en Michoacán”, explicó Mercedes Ruiz.

La activista añadió que este viernes el colectivo de familiares de personas desaparecidas se reunirán en Jalisco con el Equipo Especializado de Búsqueda de Personas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y ahí harán del conocimiento la declaración del titular de la CEDH.

rmr