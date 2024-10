Qué hacer en caso de inundación; aquí las recomendaciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) emite las siguientes recomendaciones a la población en caso de que las viviendas sufran alguna inundación.

Es necesario que primero la revises durante el día y no lleves niñas o niños contigo para evitar riesgos. Si continúa el agua estancada, no entres y avisa a las autoridades para que desconecten la corriente eléctrica y el gas.

Infórmate con la autoridad correspondiente sobre el restablecimiento de la energía eléctrica, para evitar accidentes. Si huele a gas, no entres, no enciendas cerillos, no prendas luces y avisa a las autoridades. Ventila tu casa por lo menos 30 minutos antes de permanecer en ella.

Solo si estás en un sitio seco, desconecta la electricidad. Nunca conectes o desconectes la electricidad, no utilices o enciendas ningún aparato electrodoméstico si estás parado en agua.