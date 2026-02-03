¿Qué es el secuestro exprés agravado? delito cometido contra la familia Mújica Hernández

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El pasado 30 de enero, Alfredo N., fue vinculado a proceso por el delito de secuestro exprés agravado, cometido en contra de Víctor Mújica, Anayeli Hernández y su hija menor de edad, Megan. Ahora, la Fiscalía General de Michoacán tiene un plazo de cuatro meses para realizar la investigación complementaria.

¿Qué es y cómo se castiga?

El secuestro exprés agravado es una modalidad del delito de privación ilegal de la libertad que se configura cuando una persona es retenida por un periodo corto de tiempo con el objetivo de cometer otros delitos, como robo, extorsión u homicidio, y bajo circunstancias que incrementan la gravedad de la conducta. Esta figura ha cobrado relevancia en investigaciones recientes debido a su complejidad y a las penas severas que contempla el marco legal mexicano.

En el ámbito federal, el secuestro exprés se encuentra previsto en el Código Penal Federal en su artículo 366, dentro del delito de privación de la libertad, particularmente cuando esta se comete para ejecutar un robo o una extorsión. Aunque el ordenamiento no lo denomina de manera autónoma como “secuestro exprés”, la conducta está claramente tipificada y sancionada, y sus agravantes se determinan conforme a las circunstancias del hecho, como el uso de violencia, la participación de más de una persona o el daño causado a la víctima.

De manera complementaria, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro establece las bases para perseguir este delito en todo el país, incluyendo sus modalidades agravadas. Esta legislación es de aplicación obligatoria tanto para autoridades federales como estatales y permite que los ministerios públicos investiguen con criterios homogéneos cuando se trate de privaciones de la libertad que deriven en otros delitos graves.