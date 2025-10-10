Michoacán

¿Qué dice la nueva ley de la FGE sobre la ciberseguridad?

Antonio Carreño, de MC, impulsó la reserva al artículo 17 que exige autorización judicial para datos confidenciales
¿Qué dice la nueva ley de la FGE sobre la ciberseguridad?
PEXELS
Naomi Carmona
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La 76 Legislatura del Congreso de Michoacán aprobó varias reservas a la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia (FGE), incluyendo una impulsada por el diputado Antonio Carreño de Movimiento Ciudadano (MC) al artículo 17 sobre inteligencia patrimonial, financiera y ciberseguridad.

La reserva, aprobada por unanimidad, exige autorización judicial para acceder a información confidencial, fortaleciendo la protección de datos personales.

“La reserva busca equilibrar la facultad de la FGE para combatir el crimen con el respeto a los derechos humanos, requiriendo control judicial para datos sensibles”, explicó Carreño, quien presentó la modificación para evitar abusos en investigaciones.

El artículo 17 original otorgaba a la FGE la facultad de obtener, analizar y consolidar información financiera, fiscal y patrimonial, así como investigar delitos cibernéticos, sin mención explícita a controles judiciales. A la letra, la norma en cuestión refería lo siguiente:

“La Fiscalía tiene la facultad de obtener, analizar y consolidar información financiera, fiscal y patrimonial, así como investigar delitos cibernéticos y la infraestructura tecnológica del crimen, para tal efecto debe: I. Diseñar, integrar e implementar sistemas de análisis de información fiscal, financiera y patrimonial para identificar patrones inusuales que pudieran estar relacionados con operaciones de procedencia ilícita, en coordinación con otras unidades especializadas, y conforme a la normativa procesal penal”, establecía el texto inicial.

La reserva de Carreño adiciona distintos salvaguardas, agregando especificaciones como la previa autorización de un juez cuando se trate de información confidencial o protegida por secreto bancario, fiscal o fiduciario.

En el apartado I, se incluye “respetando en todo momento los derechos a la intimidad y a la privacidad de las personas, y requiriendo autorización judicial cuando la información sea de carácter reservado o confidencial”.

En el IV, se observa “en observancia de los principios de legalidad, proporcionalidad y control judicial cuando proceda”, y en el VI, “sin vulnerar los derechos fundamentales a la vida privada y a la protección de datos personales”.

Estas adiciones alinean la ley con el artículo 16 constitucional, que exige orden judicial para intervenciones en comunicaciones privadas.

BCT

Michoacán
FGE
Ciberseguridad
nueva ley

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com