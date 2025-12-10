QM Estudios coloca a Raúl Morón en las preferencias electorales para la gubernatura de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una reciente encuesta realizada por QM Estudios de Opinión, en colaboración con Heraldo Media Group, sitúa al senador michoacano Raúl Morón Orozco como la figura con mayor respaldo ciudadano en el espectro de posibles contendientes a la gubernatura de Michoacán en 2027. El estudio refleja que el legislador se mantiene como el aspirante que lidera las preferencias en el contexto político actual.

Morón Orozco se posiciona como el aspirante de Morena con mayor competitividad registrada en la medición.

Al analizar un escenario hipotético de competencia donde Morena compitiera aliado con el PT y el PVEM, Raúl Morón obtiene el 28.9 % de las preferencias ciudadanas. El segundo lugar, según la encuesta, obtiene un 25.2 % del respaldo ciudadano; el tercer lugar, 13.3 %; el cuarto, 10 %; y en el último puesto obtuvo 5.2 %.

Respecto a la contienda interna del partido guinda, Raúl Morón también lidera las preferencias con un 22 %. En segundo plano se encuentra un empate entre dos perfiles de mujeres, con 10 % cada una.

En la encuesta se resalta que las preferencias electorales se han movido desde junio, cuando se publicó la primera encuesta “Ruta 2027”. Desde entonces, Morena ha bajado del 47 % al 31 % de las preferencias; no obstante, Morón se mantiene como el mejor posicionado.

rmr