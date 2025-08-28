PVEM Michoacán descarta alianza con Movimiento Ciudadano y reafirma coalición con Morena

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, descartó una posible alianza con Movimiento Ciudadano (MC) rumbo a las elecciones de 2027, y reafirmó el compromiso con la coalición conformada por Morena y el Partido del Trabajo (PT).

“No, yo creo que no hay una alianza con Movimiento Ciudadano. Sé que he visto encuestas donde la gente visualiza que podría ser una coalición interesante con el Verde, pero lo cierto es que no lo hemos discutido en la dirigencia del partido a nivel nacional”, afirmó, desmintiendo especulaciones.

De acuerdo con Núñez Aguilar, su partido mantiene firme el respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su administración, asegurando que, por ahora, la alianza se mantiene exclusivamente con Morena.

“Seguimos firmes con la coalición con la doctora Claudia Sheinbaum y su gobierno como aliados. Seguimos en la coalición que se formó con Morena y el PT. Entonces, de momento, no hay nada más que la coalición con Morena”, reiteró.

En Michoacán, Morena lidera con el 47% de las preferencias electorales rumbo a 2027, según una encuesta publicada el 25 de julio por El Heraldo de México. No obstante, Núñez reconoció que los escándalos recientes dentro del partido guinda podrían tener repercusiones en sus aliados.

“Seguramente sí perjudican. La verdad es que han sido muy constantes y consecutivos, y seguramente generan una mala percepción de este partido”, admitió.

La posibilidad de una alianza con MC —partido encabezado en Michoacán por Víctor Manríquez González— surgió ante la intención del partido naranja de consolidarse como tercera fuerza nacional, con un 11% de representación, según cifras recientes.

