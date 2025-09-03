Puerto de Lázaro Cárdenas tiene gran potencial para los industriales: Canacintra

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El puerto de Lázaro Cárdenas tiene un gran potencial que podrá beneficiar a la industria de la transformación, por lo que es necesario que el Gobierno de Michoacán plantee a los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) la infraestructura logística y de transporte para que las importaciones y exportaciones sean por ahí, destacó la presidenta nacional, María de Lourdes Medina Ortega.

En conferencia de prensa, hizo una invitación abierta al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y al titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Claudio Méndez Fernández, para que acudan a una reunión con los integrantes de la Cámara para plantear y exponer el potencial del puerto y así sea un polo de desarrollo económico para el movimiento de productos y mercancías de los industriales.

Indicó que hoy los industriales importan y exportan desde Manzanillo, lo que ha elevado los tiempos de traslado y costos, por lo que se tienen que buscar alternativas que ayuden a potenciar los productos que se tienen.