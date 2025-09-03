Puerto de Lázaro Cárdenas tiene gran potencial para los industriales: Canacintra

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El puerto de Lázaro Cárdenas tiene un gran potencial que podrá beneficiar a la industria de la transformación, por lo que es necesario que el Gobierno de Michoacán plantee a los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) la infraestructura logística y de transporte para que las importaciones y exportaciones sean por ahí, destacó la presidenta nacional, María de Lourdes Medina Ortega.
En conferencia de prensa, hizo una invitación abierta al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y al titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Claudio Méndez Fernández, para que acudan a una reunión con los integrantes de la Cámara para plantear y exponer el potencial del puerto y así sea un polo de desarrollo económico para el movimiento de productos y mercancías de los industriales.
Indicó que hoy los industriales importan y exportan desde Manzanillo, lo que ha elevado los tiempos de traslado y costos, por lo que se tienen que buscar alternativas que ayuden a potenciar los productos que se tienen.
"Hoy Lázaro Cárdenas nos puede dar, sobre todo, un tiempo más corto en respuesta de lo que nosotros necesitamos y, por supuesto, eso nos daría mejores condiciones económicas de mayor competitividad", dijo.
Es de mencionar que el corredor Lázaro Cárdenas-Manzanillo se refiere a la infraestructura logística y de transporte que conecta el puerto de Lázaro Cárdenas con el de Manzanillo, en Colima; el objetivo es que sea la clave para el movimiento de mercancías entre el Pacífico y el resto del país, incluyendo Asia y el mercado estadounidense.
A lo anterior, Medina Ortega destacó que es necesario buscar alternativas que beneficien a todos los sectores para la importación y exportación de productos y mercancías, por lo que el puerto de Lázaro Cárdenas será un gran punto de desarrollo.
