Pueblos p’urhépecha y Gobierno de México definen acciones 2026 del Plan de Justicia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cumpliendo con las instrucciones de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, de implementar el Plan Michoacán por la Paz y Justicia, se llevó a cabo la quinta Asamblea Regional del Plan de Justicia del Pueblo P'urhépecha, para dar continuidad y profundidad al diálogo permanente con los pueblos indígenas de la Meseta, Cañada, Ciénega y Región del Lago de Pátzcuaro.

El Plan Michoacán, presentado por la Primera Mandataria el pasado 9 de noviembre en Palacio Nacional, es una estrategia integral, participativa e incluyente y establece una coordinación interinstitucional para atender las demandas históricas de Michoacán. Comprende 12 ejes con más de 100 acciones y una inversión de más de 57 mil mdp. El eje 12 de este Plan contempla los Planes de Justicia de los Pueblos Indígenas del estado.