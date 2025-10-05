Pueblos Mágicos de Michoacán, vínculo vivo de la historia y la tradición: Sectur

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán no se explica, se vive, y su esencia cobra vida en los 10 Pueblos Mágicos que integran "el alma de México", donde la gastronomía, la cultura, la historia y los paisajes inigualables se fusionan para ofrecer a turistas y visitantes una experiencia verdaderamente inolvidable.

En el marco del Día Nacional de los Pueblos Mágicos, la Secretaría de Turismo (Sectur), recordó la riqueza de Michoacán que se refleja en sus Pueblos Mágicos: Pátzcuaro, Cotija, Santa Clara del Cobre, Tlalpujahua, Paracho, Angangueo, Jiquilpan, Cuitzeo, Tacámbaro y Tzintzuntzan. Destinos que ofrecen una amplia y atractiva oferta turística durante todo el año, especialmente en el último trimestre.