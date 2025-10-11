Pueblos indígenas bloquearán carreteras este domingo en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día de la Dignidad, Resistencia y Lucha de los Pueblos Indígenas, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) convocó a una movilización general este domingo 12 de octubre, con la toma de diversas carreteras en el estado.

Entre los puntos donde se prevén bloqueos se encuentran la carretera Cherán–Zamora, a la altura de Tacuro; Cherán–Uruapan, en Paracho; la autopista Morelia–Lázaro Cárdenas, en Taretan; y la carretera Pátzcuaro–Uruapan, en San Juan Tumbio.

También se bloqueará la carretera Pátzcuaro–Salvador Escalante, a la altura de Santa Clara del Cobre; y la carretera Tangancícuaro–Patamban, en Ocumicho.

A través de un comunicado, el CSIM ofreció disculpas a la población por las afectaciones que las tomas de carretera puedan ocasionar, pero subrayó que el Estado mexicano "solo simula atender" los problemas estructurales de los pueblos indígenas, lo que los obliga a manifestarse de manera organizada.