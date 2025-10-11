Pueblos indígenas bloquearán carreteras este domingo en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día de la Dignidad, Resistencia y Lucha de los Pueblos Indígenas, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) convocó a una movilización general este domingo 12 de octubre, con la toma de diversas carreteras en el estado.
Entre los puntos donde se prevén bloqueos se encuentran la carretera Cherán–Zamora, a la altura de Tacuro; Cherán–Uruapan, en Paracho; la autopista Morelia–Lázaro Cárdenas, en Taretan; y la carretera Pátzcuaro–Uruapan, en San Juan Tumbio.
También se bloqueará la carretera Pátzcuaro–Salvador Escalante, a la altura de Santa Clara del Cobre; y la carretera Tangancícuaro–Patamban, en Ocumicho.
A través de un comunicado, el CSIM ofreció disculpas a la población por las afectaciones que las tomas de carretera puedan ocasionar, pero subrayó que el Estado mexicano "solo simula atender" los problemas estructurales de los pueblos indígenas, lo que los obliga a manifestarse de manera organizada.
El Consejo también exigió la creación de una Comisión de la Verdad para investigar los casos de personas desaparecidas, asesinadas y encarceladas del pueblo p’urhépecha, así como justicia restaurativa por los agravios históricos cometidos durante la colonización.
“No queremos disculpas de la Corona Española, demandamos justicia restaurativa por el genocidio, saqueo y explotación que significó la invasión española”, señaló la organización.
El CSIM reiteró su apoyo total al pueblo originario de Palestina, a quien calificó como símbolo de resistencia, y cerró su pronunciamiento con la consigna:
"Día de la Resistencia Indígena, nada que celebrar. Paz, seguridad y justicia para los pueblos".
