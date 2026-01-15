Pueblos indígenas amagan con tomar central geotérmica de Los Azufres tras reporte de contaminación

Representantes de comunidades como San Matías el Grande y San Pedro Jácuaro detallaron que la insuficiencia renal se ha convertido en una de las principales causas de enfermedad y muerte, afectando a personas adultas mayores, jóvenes e incluso menores de edad.

Señalaron que la demanda de atención médica ha rebasado los servicios regionales y que muchas familias no pueden pagar tratamientos privados.

Indicaron que el costo por una sesión de hemodiálisis ronda los mil 800 pesos. “El 70% de los adultos mayores mueren por alguna causa relacionada con la insuficiencia renal”, afirmaron.

Ante esta situación, el CSIM emplazó al Gobierno de México, al Gobierno de Michoacán y a la propia CFE a establecer una mesa de trabajo con carácter resolutivo en un plazo no mayor a 15 días. De no obtener respuesta, advirtieron posibles acciones jurídicas y sociales, como la toma de la Central Geotérmica.