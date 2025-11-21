Proyecto de Presupuesto de Michoacán para el 2026, por más de 107 mil millones de pesos

Detalló que, el año en curso fue el más tenso por el pico de inversión en obras multianuales, cubriendo la mayor parte de pagos. Para 2026, la carga disminuye, permitiendo enfoque en ejecución eficiente sin endeudamiento, como en administraciones previas que sorprendían con alcances de última hora.

Raúl Zepeda, secretario de Gobierno, elogió el equilibrio en el paquete entregado al Legislativo, descartando que se trata del proyecto final y descartando cualquier cambio de último minuto.

“Otros años pues era lo típico auméntale la inflación y entrégalo, venían alcances después al congreso de sorpresa, de última, ahora no va a ser el caso este año como no lo ha sido ninguno de los años de esta administración este es el paquete final no va a haber ningún alcance. Se está entregando el día de hoy para que el congreso del estado tenga el tiempo suficiente de analizarlo debatirlo".