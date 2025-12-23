Proyectan desarrollo urbano y turístico en la región Lacustre

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- La región Lacustre contará con un ambicioso programa de desarrollo territorial y urbano, con proyectos que embellecerán y potenciarán la proyección turística de los municipios aledaños al lago de Pátzcuaro, sin alterar ni transgredir su riqueza natural, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

Lo anterior, tras la firma de un acuerdo con los gobiernos de Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Quiroga y Erongarícuaro, a través del Programa de Fomento a la Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).