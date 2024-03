Protocolo de Seguridad a candidatos es inservible y no evita asesinatos: Toño Plaza

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "El Protocolo de Protección y Seguridad a Candidatos, en nuestra opinión no es útil, no sirve y no permite salvaguardar la vida y la integridad de los candidatos ni de los dirigentes ni de ninguna persona que esté sujeta a violencia por su participación en el Proceso Electoral”.

Así lo enfatizó el Dirigente de Michoacán Primero, Antonio Plaza Urbina, tras la Mesa de Gobernabilidad y Seguimiento al Proceso Electoral, la cual ha sesionado en más de 4 ocasiones y solo ha presentado una propuesta de protocolo de protección que no garantiza ninguna seguridad a los michoacanos.

¿Si este protocolo hubiera estado activo hace unas semanas, hubiera permitido salvar la vida de los 2 candidatos asesinados en Maravatío? Mi conclusión personal es que no”, reiteró Plaza Urbina.

Agregó que se cuenta hasta el próximo lunes para presentar observaciones al protocolo, pero esto resulta inviable por la falta de voluntad política que se ha mostrado para escuchar e integrar las propuestas expuestas en la mencionada Mesa de Gobernabilidad y Seguimiento al Proceso Electoral.

Es importante recordar que, tan solo el pasado 26 de febrero, se registraron los asesinatos de 2 candidatos en Maravatío en menos de un día. Tras estos lamentables hechos, se recrudeció el ya complicado clima de inseguridad del Estado, propiciando que diversos aspirantes decidan no ser candidatos en las elecciones de este año.

De acuerdo con medios de comunicación, al menos 20 michoacanos han desistido de ser candidatos. Michoacán Primero lamentablemente cuenta a 3 personas en esta situación. Esto es muy grave y significa que no contaremos con elecciones libres y justas en Michoacán.

Plaza Urbina señaló que la propuesta de protocolo de protección es burocrático, extenso e ineficaz, porque no da una respuesta inmediata a quienes se encuentran en riesgo, además de que contempla entrar en activo a destiempo, hasta el 15 de abril cuando se cuente con candidatos y campañas locales oficiales.

“El Gobierno fue tajante al decir que no van a proteger precandidatos o aspirantes. Esto quiere decir que no habrá protección hasta el 15 de abril que es el día que ya hay candidatos oficiales. Entonces queda 1 mes más de personas sin seguridad que pueden ser víctimas de violencia”, concluyó el Dirigente Estatal de Michoacán Primero.

oag