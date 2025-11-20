Protegen a presidenta de Zacapu tras hostigamiento; IEM ordena eliminar comentarios violentos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) emitió medidas cautelares a favor de la presidenta municipal de Zacapu, Monica Estela Valdez Pulido, tras vivir actos de hostigamiento e intimidación.
De acuerdo con información oficial, meses atrás, la alcaldesa enfrentó campañas de ataque digital y episodios de intimidación en su lugar de trabajo, situación que motivó al equipo jurídico del Ayuntamiento a solicitar la revisión del caso ante la autoridad electoral.
Tras la resolución se deberán retirar los comentarios violentos, materia de la denuncia, de los diferentes espacios en los que fueron publicados y abstenerse de volver a violentar a la munícipe.
El IEM determinó emitir dichas medidas a través de la resolución IEM-PESV-27/2025, relativa a violencia política contra las mujeres en razón de género, a fin de salvaguardar la integridad de la presidenta municipal y garantizar el ejercicio pleno de sus funciones.
Con esta acción, el órgano electoral reiteró que no existe tolerancia frente al acoso digital ni a cualquier forma de violencia política contra las mujeres, al subrayar la importancia de proteger y asegurar condiciones libres de agresiones para el desarrollo de su labor.
SHA