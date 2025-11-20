Protegen a presidenta de Zacapu tras hostigamiento; IEM ordena eliminar comentarios violentos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) emitió medidas cautelares a favor de la presidenta municipal de Zacapu, Monica Estela Valdez Pulido, tras vivir actos de hostigamiento e intimidación.

De acuerdo con información oficial, meses atrás, la alcaldesa enfrentó campañas de ataque digital y episodios de intimidación en su lugar de trabajo, situación que motivó al equipo jurídico del Ayuntamiento a solicitar la revisión del caso ante la autoridad electoral.

Tras la resolución se deberán retirar los comentarios violentos, materia de la denuncia, de los diferentes espacios en los que fueron publicados y abstenerse de volver a violentar a la munícipe.