Protección Civil de Pátzcuaro llama a manejar de manera responsable fuegos pirotécnicos

Los niños nunca deben jugar solos con la pirotecnia; la pirotecnia no debe ser explotada en latas, botellas ni otros objetos; luego de encenderse la mecha, debe soltarse; evite recoger explosivos pirotécnicos que no detonaron; en caso de no prender más de una pieza de una misma bolsa, humedezca y aléjese de la misma; y, no acumules pirotecnia en casa.

El Gobierno de Pátzcuaro reitera su compromiso con la ciudadanía a velar por su bienestar, por lo que invita a todos los adultos a no consumir productos que pueden poner en riesgo su bienestar.

