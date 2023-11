Propuesta presupuestal de gobierno para el IEM no es definitiva: Hurtado Gómez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para el consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ignacio Hurtado Gómez, genera cierta tranquilidad al órgano saber que la propuesta desde el gobierno del estado para su presupuesto del 2024 no es definitiva, expresión que aseguró fue emitida por el secretario de Gobierno, Elías Ibarra Torres.

En entrevista, el consejero dio detalles sobre su reunión con el funcionario estatal, y quien, a decir del presidente del instituto, los 582 millones de pesos para el IEM sólo es un anteproyecto que se podría modificar.

"Ahorita el detalle es que la diferencia es grande entre lo que nosotros tenemos pensado y lo que en su momento se está planteando, pero me dijo también que no es definitivo, esa parte me deja con tranquilidad que comentara que es un anteproyecto y que no es definitivo".

Hurtado Gómez reconoció voluntad por parte de los diputados en el Congreso de Michoacán, pues esta será la última instancia en donde se pueda modificar el presupuesto del IEM.

El proyecto de presupuesto de egresos del estado estará llegando al Congreso el próximo 21 de noviembre, y hasta que eso ocurra, se podrá dar una reunión con los legisladores, adelantó Ignacio Hurtado.

"Mientras no esté formalmente en la cancha del legislativo, difícilmente podremos tener ahorita una fecha de reunión. Sí hay voluntad por parte de los diputados, es importante porque estamos hablando del proceso electoral, sin restarle valor a los otros derechos sociales que se tiene que cumplir".

El consejero electoral defendió que los más de 798 millones de pesos aprobados por el Consejo General del IEM, están bien justificados con las prerrogativas destinadas a los partidos políticos, las necesidades del proceso y del propio órgano electoral.

RYE