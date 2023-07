Proponen diputados conceder licencias menstruales definitivas a trabajadoras michoacanas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hasta dos días de licencia de falta laboral con goce de sueldo a mujeres que hayan sido diagnosticadas con dismenorrea primaria o secundaria es la propuesta hecha por los diputados del Partido del Trabajo (PT), Belinda Hurtado Marín y J. Reyes Galindo Pedraza.

La intensión es que, a través de un certificado médico que acredite dicha condición y con vigencia de seis meses a partir de su expedición, se conceda permiso de falta en los espacios de trabajo públicos y privados, además de que las instituciones deberán proporcionar productos menstruales seguros y sustentables.

Lo anterior se puede leer en la iniciativa con proyecto de decreto para adicionar el artículo 35 a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán.

Belinda Hurtado recordó que la dismenorrea llega provocar en mujeres síntomas como:

- Hinchazón y dolor en los senos

- Dolor lumbar

- Tendencias de consumo de determinados alimentos

- Irritabilidad y cambios de humor

- Cefalea

- Agotamiento severo

- Dolor abdomino-pélvico

Por último, criticó la iniciativa presentada por el legislador de la Representación Parlamentaria, Oscar Escobar, leída la semana pasada en el Pleno del Congreso y en la cual se pretende un permiso menstrual únicamente por 8 horas al mes.

"Esa fue una propuesta de hombres, no hubo una mujer asesora, esto no es de ocho horas o un día, llega a ser hasta de tres días, hay mujeres que terminan en el hospital y que son internadas sobre todo niñas y jóvenes que van iniciando sus períodos y que con una pastilla no se soluciona".

