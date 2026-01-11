Propone Vanessa Caratachea blindar paridad de género en Michoacán contra candidaturas usurpadas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Vanessa Caratachea Sánchez, presentó una iniciativa para reformar el Código Electoral de Michoacán con el objetivo de combatir el fraude a la ley en la postulación de candidaturas femeninas, específicamente aquellas que simulan el cumplimiento del principio de paridad de género. La propuesta busca asegurar que los avances logrados en la representación política de las mujeres no sean socavados por prácticas irregulares de los partidos y de hombres que se registran como mujeres candidatas.

En la exposición de motivos de la iniciativa se subraya que la paridad en México es el resultado de décadas de lucha y esfuerzo de las mujeres, transformando un principio aspiracional en una obligación constitucional. La panista recordó la evolución legislativa, desde las primeras cuotas de género en 1993 hasta la histórica Reforma de Paridad en Todo de 2019, que extendió el principio a todos los órdenes de gobierno, consolidando a México como un referente mundial en representación femenina.

A pesar de estos logros, la diputada Caratachea señaló que la implementación ha revelado nuevas formas de violencia política contra las mujeres. El problema radica en la simulación por parte de algunos institutos políticos que, para cumplir formalmente con los porcentajes establecidos por la ley y la Constitución, están recurriendo a la autoadscripción indebida de candidaturas. En específico, hombres cisgénero que se registran como mujeres, aprovechándose de la autoadscripción simple.

La legisladora enfatizó que estas acciones están anulando los esfuerzos históricos por la igualdad sustantiva. En este contexto, la iniciativa busca establecer mecanismos más estrictos para verificar la identidad de género de las postulantes, impidiendo que hombres se registren como mujeres únicamente para satisfacer un requisito administrativo.

"Con la implementación de las acciones afirmativas, las mujeres enfrentamos una nueva violencia política para poder participar como candidatas en los puestos públicos, puesto que la simulación de los partidos políticos al registrar candidatas para cumplir con la paridad de género que se encuentra estipulada por las leyes electorales y nuestra Constitución", dijo.

Vanessa Caratachea refirió que esta simulación se realiza con el único propósito de que la autoridad administrativa determine que la paridad ha sido colmada, sin que exista una representación real de las mujeres en esos espacios. Esta polémica ha puesto en entredicho la legitimidad de algunas candidaturas en el sistema democrático mexicano.

La iniciativa, por lo tanto, busca reforzar el espíritu de la ley, asegurando que la presencia de mujeres en el poder vaya acompañada de condiciones reales de igualdad.

La reforma propuesta va dirigida al artículo 189 del Código Electoral del Estado, y a la letra menciona lo siguiente:

Art. 189 …

Con la finalidad de garantizar que los partidos políticos y candidaturas independientes cumplan con el principio de paridad de género, las personas del género masculino que en su registro se autoadscriban como mujeres o como integrantes de la comunidad de la diversidad sexual serán computadas al género masculino.

rmr