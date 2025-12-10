Propone TAAM juicios y sentencias breves para evitar corrupción

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa de Michoacán (TAAM) afirmó que para evitar actos de corrupción deben implementarse juicios y sentencias breves, resoluciones y documentos entendibles a la ciudadanía, así como leyes más éticas.

Durante un conversatorio sobre anticorrupción, la magistrada presidenta del TAAM, Lizeth Puebla Solorzano, apuntó que los esfuerzos del tribunal deben ir encaminados a procedimientos en apego al derecho y lograr una impartición de justicia de calidad que coloque a Michoacán como vanguardia a nivel nacional.

La funcionaria detalló que debe existir respeto a las garantías razonables dentro de los juicios, pues explicó que de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando un juicio lleva mucho tiempo existe mayor probabilidad de que ocurra algún acto de corrupción dentro de los órganos de impartición de justicia.

"La Comisión se ha pronunciado que para que existan tribunales que garanticen una verdadera impartición de justicia [...] Por ese motivo es fundamental que los juicios que llevamos en todos los tribunales del país y el dictado de las sentencias ocurran en plazos sean en plazos breves", dijo.

Asimismo, dijo que se requiere de una capacitación permanente a través de diplomados o maestrías para especializarse en las diferentes ramas del derecho administrativo, derecho ambiental, derecho sancionador y crear diferentes programas que permitan estudiar los expedientes de forma más puntual.

En tanto, Swany Peña Reyes, titular de la Primera Sala del TAAM y presidenta de la Comisión de Igualdad, apuntó que es necesario resolver con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, prevención de sesgos cognitivos y generar sentencias más sencillas para que sean digeridas por la población.

"Se requiere de accesibilidad y justicia abierta, procesos accesibles para quién litiga y para la ciudadanía que observa y evalúa, así como la prevención de violencias, desigualdades y los sesgos estructurales", agregó.

Por su parte, el magistrado de la Cuarta Sala, Sergio Alberto Martínez Ocampo, dijo que también son necesarias las reformas al Código de Justicia Administrativa, y el reglamento que requiere de modificaciones por lo que están a la espera de algunas. Finalmente la magistrada de la Quinta Sala, Azucena Correa, comentó que también se requiere de un tribunal que resuelva con mayor ética pues casi nadie se cuestiona si la ley es así o congruente con la justicia y es ahí donde la impunidad encuentra cabida.

rmr