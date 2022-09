Propone SESEA presupuesto de más de 21 millones para ejercicio fiscal 2023

“Me parece importante que tengamos que tener mucho cuidado como el sistema anticorrupción, ya se estableció un trámite para la convocatoria, si ya fue autorizado, pues que seamos cautelosos para no abrir frentes que puedan cuestionar la legitimización de este procedimiento”, mencionó Alejandro Parrilla Ochoa, fiscal especializado en combate a la corrupción

En tanto, se plantearon 15 días hábiles conforme a los lineamientos de la secretaría ejecutiva, pero no se alcanzarían los plazos para que antes del 14 de diciembre se tengan los resultados correspondientes, por lo que sugirió que en vez de días hábiles sean días naturales.

“Si los tiempos no nos están dando, hay que ser más cuidadosos porque somos parte del órgano de transparencia y anticorrupción. […] La presupuestación de los directores no se previó durante el ejercicio fiscal, porque no había fecha, y fue a partir del mes de junio, que se estableció”, finalizó Elizabeth Vázquez Bernal, presidenta del Comité de Participación Ciudadana en Michoacán.

