Propone gobernador que INM sea parte de la estrategia para identificar a extranjeros en actividades ilícitas

Alfredo Ramírez Bedolla comentó que con este esquema se puede saber el objetivo del viaje, destino y darle seguimiento a la estadía en México
JOSIMAR LARA
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la presencia de extranjeros en actividades ilícitas en el estado, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, solicitó al gobierno federal y a la Fiscalía General de la República que se añada al Instituto Nacional de Migración (INM) en la estrategia para dar seguimiento a las personas de otra nacionalidad que ingresan a México.

Al ser cuestionado sobre el tema, el mandatario estatal dijo que, con esta estrategia, se podría saber cuál es el objetivo del viaje y el destino, así como dar seguimiento a la estadía de la persona extranjera en México.

Subrayó que el Instituto Nacional de Migración puede generar alertas sobre la estadía de un extranjero, o bien, que la Sedena, Guardia Nacional, Marina, Fiscalía General del Estado o la Guardia Civil también pueden determinar si la presencia en México de la persona de otra nacionalidad es legal o no, y actuar en consecuencia para su deportación.

Dijo que esta propuesta se hizo con base en la evidencia que se tiene en Michoacán, pues se han detenido a más de 55 extranjeros por actividades delictivas en el estado.

El gobernador de Michoacán comentó que, si las personas extranjeras cometen un delito en México, son sujetas a un proceso penal, se les presenta ante un juez penal o federal, cumplen su sentencia en el país y, después, son deportadas.

