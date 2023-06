Propone diputado Oscar Escobar reformas a la ley federal del trabajo

Durante los procedimientos laborales, llevados por parte de Tribunales o Juzgados de la materia, en la etapa de réplica y contrarréplica no se notifica de forma personal porque no está contemplado en la Ley Federal del Trabajo; esto ha provocado que se vean afectados tanto la parte trabajadora como la parte patronal, por no defenderse adecuadamente dentro del juicio, por ello es necesario que se les notifique de manera personal y ejerzan su derecho a defenderse”

Oscar Escobar