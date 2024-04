Propone consejo indígena figura de Guardianes de los Lagos de Michoacán

“Entonces, a partir de la semana que viene vamos a empezar con las movilizaciones, estamos esperando a que convoquen a alguna reunión de trabajo, pero no lo han hecho. No nos queda otro camino más que movilizarnos. La sequía de los lagos la contaminación no conoce de tiempos ni vedas electorales, nosotros nos vamos a movilizar y exigir al estado México a que convoque y que tome en consideración a las autoridades”.

Entre sus exigencias señalaron la necesidad de abordar el problema de la sequía y contaminación de los lagos de manera global e integral, que no excluya ningún cuerpo de agua, la participación real y representativa de todas las comunidades afectadas, la dotación de 2 millones de plantas nativas para reforestar las comunidades, un decreto presidencial para creación de áreas naturales protegidas de los lagos de Cuitzeo, Pátzcuaro y Zirahuén, además de que se respete el derecho de consulta de los pueblos indígenas sobre medidas administrativas que, aseguran, les afectan.

RYE