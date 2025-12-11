Propone Bedolla identidad reservada para víctimas y denunciantes ante Consejo Nacional de Seguridad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la 52 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública y la octava sesión ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil, presididas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que es necesario ampliar e implementar la figura de identidad reservada de las víctimas y los denunciantes.

“La situación de seguridad que actualmente impera en el Estado mexicano demanda la revisión de las normas que garantizan el debido proceso, pero además, procuran que el delito no quede impune, que se esclarezcan los hechos; que el inocente, el denunciante y la víctima sean protegidos; y que se repare el daño. Ello, conforme al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, expuso.

Aportó que la existencia y operación de organizaciones delincuenciales en México y, sobre todo, su capacidad de generar daños de manera significativa, ha influido para que personas con calidad de víctimas, denunciantes o testigos se abstengan de declarar o, ya habiéndolo hecho ante las instancias investigadoras, no comparezcan ante los jueces a sostener lo que saben y les consta del hecho penalmente relevante.