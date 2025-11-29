Propone Alejandra Anguiano crear registro de agresores sexuales en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Alejandra Anguiano González, envió a la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género del Congreso del Estado una iniciativa para fortalecer las sanciones contra delitos sexuales y crear el Registro Público Estatal de Personas Agresoras Sexuales, un instrumento clave para prevenir la reincidencia y garantizar espacios seguros para mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Explicó que la propuesta busca que toda persona con sentencia por delitos sexuales permanezca registrada durante su sentencia y hasta 10 años después de haberla cumplido, esto da cumplimiento a los criterios de la política 3 de 3 contra la violencia, acerca de que ningún agresor sexual podrá ocupar cargos públicos ni espacios de toma de decisiones.