Promueven en Chicago tradición de la Noche de Muertos en Casa Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Estrechar los lazos con las y los michoacanos que viven en Estados Unidos y fortalecer la identidad cultural y las tradiciones son parte de los objetivos que se han planteado con la exposición denominada “Ofrenda michoacana. Trascender más allá del tiempo y la distancia”, que constará de muestras de grabados y pinturas, conferencias y talleres sobre la celebración de la Noche de Muertos.

De acuerdo con los organizadores de esta actividad cultural, el artista Mizraim Cárdenas y el presidente de Casa Michoacán Dupage en West Chicago, José Luis Gutiérrez, la exposición pretende ofrecer una explicación amplia sobre una de las tradiciones más importantes de las y los michoacanos para que quienes viven en Estados Unidos no pierdan sus lazos culturales. Pero además, se busca que también que otras culturas lo conozcan y valoren.

“Muy fríamente calculado. Estamos iniciando un proceso educativo de junio hasta noviembre sobre lo que realmente es el Día de Muertos, sobre la percepción equivocada que tienen algunas personas, incluso de nuestra comunidad mexicana, que piensa ´Day of the dead is the mexican Halloween´ eso lo queremos borrar, vemos con mucho agrado que el Día de Muertos va ganando terreno respecto a Halloween y al menos en la comunidad latina ya es muy importante”, dice José Luis Gutiérrez.

Mizraim Cárdenas explica que se trata de un proyecto binacional en el cual participan 69 artistas gráficos de ambos lados de la frontera, incluso de otros países pero que han estado “muy cerca de la comunidad” y cuentan con experiencia y calidad; además están participando el Laboratorio de Gráfica de Arte y Diseño de la ENES Morelia UNAM y de Artes Visuales de la Universidad Michoacana.

“De Michoacán tenemos los colectivos más representativos de gráfica, está el Taller de Gráfica MAPECO, están Los Achoques, está Insecto Negro y a partir de estos colectivos se hizo la convocatoria para los artistas que trabajan el grabado, pero también para los estudiantes más talentosos y que están muy enfocados en la gráfica, también empezar a darles ese paso con lo que tiene que ver con las exposiciones y los apoyos para poder difundir su trabajo”.

La exposición, explica José Luis Gutiérrez, inicia desde el verano porque está proyectado que durante los cuatro meses previos a la Noche de Muertos se realicen conferencias sobre las particularidades de esta tradición para que se conozcan sus orígenes y fundamentos, históricos.

A través del arte, comenta al artista michoacano Mizraim Cárdenas, se pretende tender puentes entre ambas comunidades para fortalecer no solo nuestras tradiciones sino los vínculos que deben prevalecer entre quienes viven en Michoacán y en Estados Unidos.