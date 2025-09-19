Promueve Gladyz Butanda plan de contención de accidentes de tránsito en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) trabaja de manera comprometida en la contención de siniestros de tránsito mediante la implementación de la campaña ¡Fíjate Pues!, mediante la cual se concientiza y educa a la ciudadanía en materia de civilidad vial, enfatizó la titular de la dependencia, Gladyz Butanda Macías.

Esto, durante la 8va Reunión Anual del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (Coepra), donde la funcionaria estatal remarcó la necesidad de conjuntar esfuerzos entre las diferentes instituciones y dependencias involucradas en este órgano, a fin de reducir los altos índices de siniestros de tránsito que reporta la entidad.

En este contexto, la funcionaria estatal remarcó que, sólo en 2024, el estado acumuló 989 defunciones por siniestros de tránsito y registró una totalidad de 17 mil 329 accidentes, ante lo que urgió la importancia de seguir trabajando desde el Coepra para fortalecer una estrategia vial que permita dar contención a dicho problema.

A este llamado se sumaron el director de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), Lázaro Cortés Rangel; la coordinadora estatal del Servicio Nacional de Salud Pública, Anita Sánchez Castro, y el secretario técnico del Coepra, José Antonio Vidales Sánchez, quienes reiteraron su disposición para trabajar de manera conjunta en el diseño de un esquema vial enfocado en disminuir los accidentes a nivel estatal.

En la 8va Reunión Anual del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes participaron también Juan José Velázquez Cruz, coordinador de Seguridad Vial de la Secretaría de Seguridad Pública; Carlos Ramos Esquivel, líder de Gerencia y Rectoría en Salud, y Christian García Escobedo, jefe del Departamento de Atención Prehospitalaria.