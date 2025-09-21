Promueve Arzobispo de Morelia, el diálogo entre autoridades para solicitar conflictos personales en Uruapan

AVANCE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para Monseñor, Carlos Garfias Merlos, Arzobispo de Morelia, llamo a autoridades de Uruapan y del gobierno de Michoacán a priorizar el diálogo para resolver disparidades institucionales, esto al ser cuestionado sobre las actitudes y publicaciones del alcalde de ese municipio, Carlos Manzo Rodríguez.

Es de recordar que Manzo Rodríguez, anunció la suspensión de los trabajos de construcción del teleférico en el municipio, como medida de presión para exigir la captura de los responsables del asesinato del policía municipal Vidal Brígido Guzmán.