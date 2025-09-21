Promueve Arzobispo de Morelia, el diálogo entre autoridades para solicitar conflictos personales en Uruapan

AVANCE
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para Monseñor, Carlos Garfias Merlos, Arzobispo de Morelia, llamo a autoridades de Uruapan y del gobierno de Michoacán a priorizar el diálogo para resolver disparidades institucionales, esto al ser cuestionado sobre las actitudes y publicaciones del alcalde de ese municipio, Carlos Manzo Rodríguez.
Es de recordar que Manzo Rodríguez, anunció la suspensión de los trabajos de construcción del teleférico en el municipio, como medida de presión para exigir la captura de los responsables del asesinato del policía municipal Vidal Brígido Guzmán.
A decir de Monseñor, las diferencias personales entre autoridades, se convierten en problemas institucionales por la naturaleza del encargo, de ahí su llamado al municipio y al estado para que prioricen el diálogo.
"Cuando alguien tiene un cargo público, del nivel que sea, asuma que su cargo es institucional. claro se dan los momentos de controversia personal y ahí pues ya cada quien tiene su responsabilidad y su compromiso en el caso por ejemplo del presidente municipal de Uruapan que él ha estado haciendo su controversia directa con el gobernador son temas personales que desgraciadamente se hacen institucionales. Ojalá que pueda sentarse a dialogar el presidente municipal y el gobernador".
