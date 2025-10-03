Promoverá Sectur Noche de Muertos en Xcaret

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán promoverá la Noche de Muertos en el Festival de Tradiciones de Vida y Muerte 2025 en Xcaret, informó la Secretaría de Turismo (Sectur) en Michoacán, a fin de dar a conocer las actividades de la Semana de Celebración de la Noche de Muertos y toda la riqueza cultural que hay en la entidad.

Con una delegación conformada por 180 personas entre cocineras tradicionales, artesanos y danzantes, indicó que no solo se llevará una parte de las comunidades de la ribera del Lago de Pátzcuaro, sino que será una delegación nutrida de Michoacán para mostrar la riqueza cultural que hay en cada una de las regiones.

Michoacán es el estado invitado, por lo que desde los kúrpites de San Juan Nuevo, los tlahualiles de Sahuayo y la Orquesta de Tiríndaro, dijo, acudirán a la fiesta en Xcaret que se llevará a cabo del 30 de octubre al 02 de noviembre.

El equipo contempla 12 cocineras tradicionales y su equipo de trabajo, además de 12 artesanos, quienes con su cultura mostrarán que Michoacán no solo es Noche de Muertos, sino que representa una nutrida cultura.

Dejó en claro que la representación de Noche de Muertos será la más pequeña, toda vez que la mayor celebración se llevará en los municipios cercanos al Lago de Pátzcuaro y en otros más, donde las familias rinden homenaje y culto a quienes se han adelantado en vida.

Será la Sectur quien aporte el transporte y los honorarios de los que integrarán la delegación, mientras que Xcaret dará el hospedaje y la alimentación.

BCT