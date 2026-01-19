Promotores educativos de Conafe tendrán incremento salarial; se cubrirá el salario mínimo: SEP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de este 2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) atenderá las demandas de los educadores del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), anunció el titular, Mario Delgado Carrillo, quien puntualizó que se espera llegar al salario mínimo para ir mejorando las condiciones de los promotores educativos.

Durante su gira de trabajo por Michoacán y tras el paro de los docentes no solo en la entidad, sino en todo el país, el encargado de la política pública en materia de educación enfatizó que desde la Federación se alista el apoyo que se brindará.

Sin embargo, reconoció que no será igual que las becas que hoy se proporcionan a los estudiantes. Actualmente, los educadores reciben 5 mil pesos mensuales, cuando la demanda está en al menos 9 mil pesos.

“No podemos dar ese brinco de lo que gana actualmente a llegar a un salario mínimo que a lo que es Jóvenes Construyendo el Futuro, pero sí hay el compromiso de una mejora este año, el siguiente otro, hasta que logremos el nivel que se está planteando”, dijo.