Promoción e impulso a la infraestructura plantea Sectur en el Plan Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Entre los rubros que la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) planteó para que se puedan contemplar dentro del Plan Michoacán, son el impulso a un esquema de promoción intensa del estado, así como el mejoramiento de la infraestructura turística mediante distintos proyectos.

Al respecto, la dependencia informó que se llevó a cabo una mesa de trabajo rumbo al Plan Michoacán, en la que se abordaron las acciones que podrían conformar esta estrategia impulsada por el gobierno federal.

En este tenor, se detalló que Turismo se integrará en el eje de “economía y justicia”, y durante el encuentro participaron diversas dependencias, además de guías de turistas, hoteleros y representantes de distintos sectores, con el objetivo de trabajar en conjunto con la Subsecretaría de Turismo Federal y presentar las inquietudes que el sector considera prioritarias.

La Sectur precisó que esta será una ruta que requerirá del impulso de todos los sectores de Michoacán, “para buscar cómo encontrar los temas de paz y estabilidad en toda la sociedad y así buscar puntos de acuerdo”.

En el caso de la Sectur, expuso la importancia de fomentar esquemas de promoción intensa de Michoacán, con el fin de realizar eventos institucionales, convenciones y encuentros de distintos sectores, no solo en la capital, sino también en diversas regiones del estado.

Asimismo, se propuso fortalecer la infraestructura turística, impulsando proyectos de turismo comunitario que beneficien a comunidades indígenas y permitan canalizar recursos para su desarrollo; como ejemplo, se mencionó el caso de Uranden.

BCT