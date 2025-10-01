Promoción de Michoacán y México en China, un éxito: Josefina Rodríguez Zamora

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El mercado chino es el principal objetivo para impulsar el turismo de México, enfatizó la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora.

Tras la participación de México en el Tianguis Turístico Mundial, la secretaria comentó que los chinos quedaron maravillados con la promoción que se hizo de Michoacán, pero también de las otras siete entidades que acudieron.