Promoción de Michoacán y México en China, un éxito: Josefina Rodríguez Zamora

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El mercado chino es el principal objetivo para impulsar el turismo de México, enfatizó la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora.
Tras la participación de México en el Tianguis Turístico Mundial, la secretaria comentó que los chinos quedaron maravillados con la promoción que se hizo de Michoacán, pero también de las otras siete entidades que acudieron.
Y que es resaltó que hoy el objetivo son los turistas chinos, toda vez que son los que gastan más, pero que se tiene que oferta paquetes que puedan visitar de manera planeada.
Indicó que el turismo chino de estar en el número 15 de extranjeros que visitan México pasó al 13 en julio pasado con más de 58 mil turistas.
En el caso de Michoacán, dijo, la Noche de Muertos fue la carta de presentación y atracción de los turistas, por lo que se busca que vivan la experiencia.
RYE