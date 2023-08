Promete SFA no volver a contratar deuda a largo plazo para Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), Luis Navarro García, prometió que en lo que resta del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla no habrá contratación de deuda a largo plazo, pese a que las arcas estatales se encuentran en condiciones para un empréstito de cantidad alta.

En reunión con los diputados integrantes de las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Deuda Pública, el funcionario estatal ofreció detalles en torno a las finanzas de Michoacán, especialmente sobre la reducción sistemática de la deuda pública, la cual bajó de 23 mil millones de pesos a 19 mil millones.

El diputado del PT, Baltazar Gaona García, cuestionó directamente a Navarro García sobre una posible nueva contratación de deuda a largo plazo, a lo que el secretario respondió:

"Hoy tenemos 40% de las finanzas liberadas para pedir un crédito, pero no se va a pedir; el gobernador ha sido muy claro en no más deuda a largo plazo, así que no, no va a haber más deuda".

Ya en entrevista, el secretario reconoció la posible contratación de deuda a corto plazo; actualmente están por pagar cerca de 800 millones de pesos, de los 2 mil 400 que se solicitaron en el segundo año de gobierno, y detalló que la estrategia con Bedolla es ir reduciendo la cantidad cada año.

"Para el cierre de la administración, que sería de seis meses, porque hay que liquidar todo antes de tu salida, no tener apretada la situación económica como la vivió el gobierno anterior. Vamos a pedir otra -deuda- de corto plazo, la idea es seguir pidiendo, pero que se vaya reduciendo. Deuda de largo plazo no habrá, lo digo con mucha seguridad".

Sobre lo anterior, el funcionario recordó que los empréstitos de largo plazo son exclusivamente dirigidos a infraestructura, tópico que dijo, ya está resulto con el modelo de obra pública financiada, conocida también como "multianual".

RYE