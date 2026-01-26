Promete Bedolla justicia para familia Mujica Hernández; van por cómplices

En conferencia de prensa, enfatizó que se trata de un triple homicidio, el cual calificó como doloroso, lamentable y condenable.

"Está la Fiscalía General del Estado (FGE) trabajando arduamente para dar con otra u otras detenciones; se sabe, no actuó solo esta persona, que resultó ser un familiar de una de las víctimas. Yo los conocía, cuando fui diputado trabajaban en el Congreso del Estado y llegaron a trabajar con nosotros en algunos eventos, y es algo muy lamentable. Las investigaciones se siguen llevando a cabo", enfatizó.

Expuso que esta detención se debió a los trabajos de inteligencia, despliegue, capacidad técnica y operativa de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), lo que permitió dar con el presunto responsable del homicidio de Víctor, Anayeli y Megan, su pequeña hija de 12 años.