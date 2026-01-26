Promete Bedolla justicia para familia Mujica Hernández; van por cómplices
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La búsqueda de los otros cómplices en el asesinato de la familia Mujica Hernández continúa, aseguró el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.
En conferencia de prensa, enfatizó que se trata de un triple homicidio, el cual calificó como doloroso, lamentable y condenable.
"Está la Fiscalía General del Estado (FGE) trabajando arduamente para dar con otra u otras detenciones; se sabe, no actuó solo esta persona, que resultó ser un familiar de una de las víctimas. Yo los conocía, cuando fui diputado trabajaban en el Congreso del Estado y llegaron a trabajar con nosotros en algunos eventos, y es algo muy lamentable. Las investigaciones se siguen llevando a cabo", enfatizó.
Expuso que esta detención se debió a los trabajos de inteligencia, despliegue, capacidad técnica y operativa de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), lo que permitió dar con el presunto responsable del homicidio de Víctor, Anayeli y Megan, su pequeña hija de 12 años.
El mandatario aseguró que se cuenta con los elementos suficientes para que en la próxima audiencia el juez impute el caso correspondiente.
Es de mencionar que durante el transcurso de este martes, autoridades estatales y de la Fiscalía General del Estado ampliarán la información que se tiene del caso.
"Estamos actuando totalmente con firmeza para dar con, no nada más con este responsable que ya está detenido, sino con posiblemente otro u otras personas que colaboraron con este homicidio lamentable, triple homicidio, pero no quedará impune. Estamos tras las pistas y es un tema, es un delito de los que denominan familiar, lo que todas las investigaciones están arrojando. Mañana (martes) daremos más pormenores al respecto", concluyó.
rmr