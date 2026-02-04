Prohibir deuda de largo plazo es una demanda ciudadana histórica: Baltazar Gaona

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado Baltazar Gaona García calificó como un paso trascendental para la salud financiera del estado la decisión unánime de la Septuagésima Sexta Legislatura de declarar el ha lugar a una iniciativa de reforma constitucional que busca impedir la contratación de deuda pública de largo plazo que comprometa a futuras administraciones estatales y municipales.

El legislador del Partido del Trabajo subrayó que esta determinación responde a una exigencia social largamente postergada, frente a un modelo de endeudamiento que por años limitó la capacidad de inversión pública en Michoacán. “Durante mucho tiempo se instaló la idea de que para hacer obra había que endeudar al estado, y eso no solo fue falso, sino costoso para las y los michoacanos”, expresó.

Gaona García advirtió que el impacto del endeudamiento heredado sigue siendo una pesada carga para las finanzas públicas, al obligar a destinar cada año miles de millones de pesos únicamente al pago del servicio de la deuda. “Son recursos que podrían transformarse en obra pública, programas sociales, apoyo directo a los municipios y atención a necesidades urgentes de la población, pero que hoy siguen absorbiéndose por decisiones tomadas sin responsabilidad”, señaló.