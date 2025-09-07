Prohibición de corridos frena presentación de Los Tucanes de Tijuana en Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La agrupación Los Tucanes de Tijuana anunció la postergación de su concierto en Uruapan, programado para este domingo 7 de septiembre en la Explanada El Vaquero, debido a restricciones impuestas por el Gobierno de Michoacán.

A través de un comunicado oficial, la banda explicó que la decisión se tomó a partir del oficio SG/ST/598/205, en el que el Gobierno estatal les notificó sobre las condiciones del decreto vigente que prohíbe la interpretación o reproducción de “corridos” en eventos públicos dentro del territorio michoacano.