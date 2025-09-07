Prohibición de corridos frena presentación de Los Tucanes de Tijuana en Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La agrupación Los Tucanes de Tijuana anunció la postergación de su concierto en Uruapan, programado para este domingo 7 de septiembre en la Explanada El Vaquero, debido a restricciones impuestas por el Gobierno de Michoacán.
A través de un comunicado oficial, la banda explicó que la decisión se tomó a partir del oficio SG/ST/598/205, en el que el Gobierno estatal les notificó sobre las condiciones del decreto vigente que prohíbe la interpretación o reproducción de “corridos” en eventos públicos dentro del territorio michoacano.
“Queda prohibido, en todo el estado de Michoacán de Ocampo, la interpretación / reproducción de los llamados corridos en eventos públicos”, señala el documento citado por el grupo.
La disposición también abarca subgéneros como corridos tumbados, bélicos, progresivos, alterados y narcocorridos, o cualquier otro que haga referencia a actos ilícitos.
Los Tucanes de Tijuana afirmaron que la decisión de posponer su presentación busca acatar las indicaciones del gobierno estatal y, al mismo tiempo, garantizar al público un espectáculo completo sin restricciones en una nueva fecha, la cual será anunciada próximamente.
BCT