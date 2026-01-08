Programas del Bienestar han sacado a más de 400 mil michoacanos de la pobreza: Adriana Montiel

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán es uno de los estados donde se ha podido combatir los índices de pobreza gracias a los programas del Bienestar, aseguró la titular de la Secretaría de Bienestar federal, Ariadna Montiel Reyes.

En entrevista, destacó que los programas se han convertido en un sustento real para las familias, lo que ha permitido que Michoacán no sea de los primeros lugares en la materia.

"Los programas se han convertido en un ingreso para los hogares y, bueno, el fortalecimiento al salario mínimo que ha anunciado la presidenta en días pasados y todas las acciones que conlleven a la vida productiva del estado, para incorporar a las personas a todas las actividades productivas como es el campo y servicios", dijo.

En México, aseguró, se avanza en la materia, además de que se ha establecido generar un ingreso para adquirir 2.5 canastas básicas alimentarias y no alimentarias, para que las familias puedan tener los niveles de ingreso vía trabajo y los programas del Bienestar.

"Vamos a seguir caminando en el combate a la pobreza y tiene que ver con llegar a los más pobres", agregó.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Michoacán pasó del 54.2 por ciento en 2016 al 34.3 por ciento en 2024 en pobreza, es decir, 439 mil 600 michoacanos salieron de la pobreza al elevar sus ingresos, posicionando a la entidad en el número 9 a nivel nacional en pobreza extrema. Sin embargo, la entidad se encuentra por arriba del promedio nacional, que fue de 29.6 por ciento.

De los resultados de pobreza multidimensional recabados en 2024 y que se publicaron en agosto del año pasado, se especifica que en Michoacán hay 4 millones 900 mil personas, de las cuales cerca de 269 mil están en esta situación, donde no cuentan con servicios de educación, salud, seguridad, alimentación y básicos como son luz y agua, además de una vivienda digna.

rmr