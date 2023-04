Programa IMSS-BIENESTAR en Michoacán, promueve prevención en las comunidades

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del Programa IMSS-BIENESTAR en Michoacán, promueve acciones de prevención en las comunidades del estado. Entre esas acciones está la acción comunitaria, un conjunto de actividades que fomentan la participación de los habitantes de las localidades en favor de la salud, en coordinación con líderes comunales y personal de IMSS-BIENESTAR.

El supervisor de acción comunitaria del Programa IMSS-BIENESTAR, Orval Sánchez Cacacho, explicó que dicho programa está basado en dos componentes, uno que es la atención médica a través de las Unidades de Primer Nivel y Hospitales de Segundo Nivel, y otro que es acción comunitaria, compuesto por los supervisores y promotores de acción comunitaria.

En el caso de Michoacán, hay cuatro regiones las cuales tienen un equipo multidisciplinario compuesto por un supervisor médico, supervisora de enfermería, supervisor administrativo y supervisor de acción comunitaria.

De la misma manera, Salvador Díaz Carabas, promotor de acción comunitaria, quien tiene 15 unidades médicas a su cargo, comentó que dentro de sus actividades está el organizar a las comunidades para promover actividades preventivas de enfermedades de una organización comunitaria para la salud, con el objeto de contar con la participación de la población un equipo de salud.

También tiene la función de coordinar a la comunidad para seleccionar a los voluntarios de salud, identificar a las parteras y/o médicos tradicionales, para establecer una interrelación con ellos y beneficiar a la población.

La presencia del promotor de acción comunitaria refuerza las actividades preventivas y de organización en la comunidad, establecer acciones de coordinación con autoridades y líderes comunales, lo que es fundamental para realizar actividades preventivas como el día comunitario de salud.

En el día comunitario de salud se visita una localidad y se realizan diferentes tareas preventivas. Se visitan grupos de riesgo, personas que no acuden a la unidad médica por alguna situación particular, como lo son embarazadas, algún menor desnutrido, diabéticos o hipertensos y cualquier paciente que no acuda a sus citas.

Existen voluntarios que son orientados mensualmente. En estas orientaciones se maneja la información básica que deben conocer y después las actividades con las que van a apoyar al supervisor y promotor de acción comunitaria, para así coordinarse y poder tener mayor cobertura en la zona.

Por su parte, María del Socorro González Chávez, médica general de la Unidad Médica Rural (UMR) de Irapeo, municipio de Charo, realiza visitas programadas mes con mes, se hace un diagnóstico con base en los tarjeteros de menores de cinco años, tarjeteros de mujeres embarazadas y de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas. Esto con apoyo de la Organización comunitaria y complementar las acciones en favor de la salud.

En su oportunidad, Juanita Tinoco García, voluntaria de salud de la comunidad de Jaripeo, también del municipio de Charo, aledaño a Morelia, comparte que lleva 23 años como voluntaria de la organización comunitaria. Explica que, como voluntaria de salud el trato es directo con los habitates de la comunidad como lo son adolescentes, adultos mayores, niños y embarazadas.

Como voluntaria de salud, Juanita es un enlace entre IMSS-BIENESTAR y la población. Ayuda con acciones de acompañamiento y monitoreo como recordar las citas a los pacientes, acciones de prevención para la salud, estar pendiente de la vacunación de infantes, entre otras acciones que contribuyen a que la comunidad tenga una mejor atención.

La importancia de la acción comunitaria es mucha porque es una atención cercana del equipo de salud para con la comunidad, contribuye a mantener una comunidad sana y consciente de la prevención de enfermedades y la participación de la población en acciones en favor de la salud y la sociedad.