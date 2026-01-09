Michoacán

Programa "Emplaca tu moto" recauda casi 48 mdp en trámites: Luis Navarro

112 mil motociclistas ya cuentan con respaldo oficial en el estado
Programa "Emplaca tu moto" recauda casi 48 mdp en trámites: Luis Navarro
CORTESÍA
Boletín de Prensa
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con 112 mil 838 trámites que representaron ingresos estatales por 47 millones 819 mil 138 pesos, el programa Emplaca tu moto cerró satisfactoriamente el 2025, informó el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro.

Detalló que la dependencia, a través del Servicio de Administración Tributaria de Michoacán (Satmich), registró 29 mil 936 trámites por concepto de refrendos de ejercicios anteriores a 2025.

En el caso de refrendos 2025, fueron atendidas 53 mil 842 operaciones, mientras en el rubro de altas, se llevaron a cabo 29 mil 20 trámites.

Te puede interesar:
Ciudadanía responde al programa Emplaca tu moto
Programa "Emplaca tu moto" recauda casi 48 mdp en trámites: Luis Navarro

Con lo anterior, explicó el tesorero estatal, personas dueñas de motocicletas tuvieron oportunidad de regularizar sus vehículos, tener certidumbre sobre la posesión de los mismos y ofrecer seguridad a la ciudadanía al contar con el respaldo de una identidad y un domicilio.

mrh

Luis Navarro
Emplaca tu moto

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com