Programa "Emplaca tu moto" recauda casi 48 mdp en trámites: Luis Navarro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con 112 mil 838 trámites que representaron ingresos estatales por 47 millones 819 mil 138 pesos, el programa Emplaca tu moto cerró satisfactoriamente el 2025, informó el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro.

Detalló que la dependencia, a través del Servicio de Administración Tributaria de Michoacán (Satmich), registró 29 mil 936 trámites por concepto de refrendos de ejercicios anteriores a 2025.

En el caso de refrendos 2025, fueron atendidas 53 mil 842 operaciones, mientras en el rubro de altas, se llevaron a cabo 29 mil 20 trámites.