Profepa protege tortugas marinas en Lázaro Cárdenas; recupera nidos saqueados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de proteger a las tortugas marinas en su temporada de anidación, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), llevó a cabo un recorrido de vigilancia en la zona costera de este municipio.

El operativo abarcó de Barra de Pichi a Barra de Santana y de Enramada Pedro Caletilla a Barra Santana, donde se registró un total de 17 nidos de tortuga golfina (Lepidochelys olivacea). De estos, 9 fueron recuperados por personal de inspección y 8 entregados por recolectores reconocidos por el campamento tortuguero.