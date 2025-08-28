Michoacán

Profepa protege tortugas marinas en Lázaro Cárdenas; recupera nidos saqueados

X/@PROFEPA_Mx
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de proteger a las tortugas marinas en su temporada de anidación, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), llevó a cabo un recorrido de vigilancia en la zona costera de este municipio.

El operativo abarcó de Barra de Pichi a Barra de Santana y de Enramada Pedro Caletilla a Barra Santana, donde se registró un total de 17 nidos de tortuga golfina (Lepidochelys olivacea). De estos, 9 fueron recuperados por personal de inspección y 8 entregados por recolectores reconocidos por el campamento tortuguero.

Las autoridades también detectaron 2 nidos saqueados por fauna feral, y en total se contabilizaron 1,625 huevos, además del avistamiento de 7 ejemplares en proceso de anidación.

En el operativo participaron 11 inspectores de Profepa, dos biólogos del Zoológico de Morelia y elementos de la Semar, quienes trabajaron de manera coordinada para reforzar la protección de esta especie en riesgo.

