Profeco, lista con operativo del Buen Fin en Michoacán

A nivel nacional, el operativo del Buen Fin involucra el despliegue de aproximadamente mil 196 funcionarios de Profeco, distribuidos en las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECO).

En el ámbito local, la ODECO de la Zona Metropolitana de Morelia tiene una jurisdicción extendida que abarca gran parte de Michoacán, aunque también incluye municipios de estados vecinos.

Para la atención directa en Morelia, 27 funcionarios participarán activamente, instalando tres módulos fijos en puntos clave: Plaza Comercial Las Américas, Walmart La Huerta, en Morelia, y uno más en Uruapan. Estos módulos operarán en un horario amplio, de 9:00 a 21:00 horas, durante los cinco días del programa. El enfoque primordial de estas brigadas itinerantes es la resolución expedita de controversias.

El delegado fue claro al establecer la prioridad operativa:

“La ventaja de este operativo es que todas las quejas que pueda haber en estos cinco días no radica en la queja; que se puedan hacer conciliaciones inmediatas, ese es el objetivo”, utilizando herramientas como Concilia Express y Concilianet.

Finalmente, además de la vigilancia en sitio, Profeco busca fortalecer la cultura del consumo responsable y la prevención de fraudes, incluyendo alertas sobre páginas web apócrifas que buscan obtener datos personales.

Se exhorta a los consumidores a conservar el ticket de compra, pues este es el comprobante indispensable para cualquier aclaración o conciliación posterior.

RYE-