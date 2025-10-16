Productores rurales de Morelia se capacitan con brigadas de la DGTAyCM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En los últimos tres años, brigadas de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (DGTAyCM) han capacitado a más de 700 productores del área rural de Morelia, informó Hugo Gregorio Chávez, subdirector de la brigada 101.

En entrevista colectiva, Chávez explicó que la DGTAyCM cuenta con 11 brigadas en todo el estado, las cuales realizan trabajo comunitario y acciones de capacitación para impulsar las actividades del sector agropecuario. En el caso de Morelia, detalló que estas acciones se desarrollan en convenio con el Ayuntamiento.