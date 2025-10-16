Michoacán

Productores rurales de Morelia se capacitan con brigadas de la DGTAyCM

La Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar han capacitado a más de 700 productores del área rural de Morelia
Aholibama Andrade
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En los últimos tres años, brigadas de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (DGTAyCM) han capacitado a más de 700 productores del área rural de Morelia, informó Hugo Gregorio Chávez, subdirector de la brigada 101.

En entrevista colectiva, Chávez explicó que la DGTAyCM cuenta con 11 brigadas en todo el estado, las cuales realizan trabajo comunitario y acciones de capacitación para impulsar las actividades del sector agropecuario. En el caso de Morelia, detalló que estas acciones se desarrollan en convenio con el Ayuntamiento.

“Las brigadas vamos enfocadas al área rural, atendemos productores y les ayudamos a transformar la materia con la que cuentan en distintos productos, como la transformación de la leche en otros productos lácteos, transformación de carne porcina en jamón y queso de puerco (…)”
Hugo Gregorio Chávez, subdirector de la brigada 101
Asimismo, destacó que esta colaboración con el Ayuntamiento de Morelia ha tenido buena respuesta por parte de los productores, ya que en tres años se ha logrado capacitar a 700 personas del municipio. La proyección es que, en los próximos meses, se pueda capacitar a más de 500 productores.

Estas acciones, indicó, están dirigidas principalmente a habitantes de zonas rurales que cuentan con granjas o traspatios, a quienes también se les capacita en la elaboración de productos como cacahuate garapiñado, haba enchilada y mermeladas de distintos sabores.

“Nosotros damos un impulso a lo que ellos mismos han hecho y así ellos venden estos productos que tienen un plus porque se hacen sin conservadores y sin colorantes (…)”
Finalmente, señaló que los productores del área rural de Morelia pueden sumarse a estas capacitaciones a través de la Secretaría de Desarrollo Rural del municipio, donde pueden solicitar información y realizar el trámite correspondiente para potenciar sus actividades productivas y abrir nuevas oportunidades de comercialización.

