Productores michoacanos tendrán acceso a viveros, créditos y capacitación con Plan Michoacán: Sader

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en coordinación con el Gobierno estatal, contempla la inversión de mil 801 millones de pesos para el impulso del sector agropecuario.

A través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) federal se podrá acceder a los programas que se implementan bajo este esquema, el cual incluye el impulso a citricultores, productores de mango, aguacate, berries y caña de azúcar, logrando impactar en más del 80 por ciento de los municipios de Michoacán.

Los productores podrán mejorar la sanidad y aumentar la productividad en más de 230 mil hectáreas de los diferentes cultivos que se producen en la entidad. Para los citricultores se implementará la construcción de dos viveros certificados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), así como el financiamiento para insumos y equipamiento básico.

En el caso del mango, también tendrán acceso al financiamiento para el mismo rubro de implementos básicos y sanidad, así como la participación de técnicos y capacitaciones para el manejo de los cultivos.