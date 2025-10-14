Productores de plátano en Coahuayana, Michoacán, se unen a protesta por bajos precios y desatención al campo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Productores de plátano del municipio de Coahuayana, ubicado en la región costera de Michoacán, se sumaron este día al paro nacional convocado por campesinos en distintas partes del país para exigir mejores condiciones económicas ante los bajos precios de comercialización del plátano y la falta de apoyo gubernamental al sector agrícola.

La manifestación se realiza de manera pacífica en el crucero de Boca de Apiza, donde los productores colocaron fruta a las orillas de la carretera como forma de protesta simbólica para visibilizar la problemática que enfrentan desde hace varios ciclos agrícolas.

La información fue compartida en redes sociales por habitantes y participantes en la protesta, quienes señalaron que a partir del mediodía se reunirían en el lugar para tirar plátano como expresión de inconformidad ante lo que califican como un abandono del campo por parte de las autoridades.