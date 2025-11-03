Productores de maíz no bajan la guardia; exigen a industriales un precio base justo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La toma de casetas en las autopistas de Michoacán sigue latente para esta semana, toda vez que las exigencias de los productores de maíz y las últimas propuestas del gobierno estatal siguen sobre la mesa hasta tener un diálogo con las autoridades federales en la entidad.
Pese a la reunión del fin de semana con el mandatario Alfredo Ramírez Bedolla, los campesinos exigen el apoyo para que los industriales fijen y respeten un precio base o de "piso", pues denunciaron que, a raíz del anuncio de los apoyos, los dueños de las grandes empresas decidieron bajar el precio.
En entrevista, uno de los productores michoacanos, que prefirió omitir su nombre, comentó que el acuerdo de 7 mil 200 pesos para pequeños productores ya está fijado; no obstante, para los medianos productores hay un detalle.
Y es que, cuando se dio a conocer el apoyo por parte de las autoridades —800 pesos por parte del gobierno federal y 150 pesos por parte del gobierno estatal, es decir, 950 pesos en total—, los industriales, mencionó el productor, decidieron bajar el precio de compra, ya que de estar entre los 5 mil 800 a 6 mil pesos, ahora proponen 5 mil 200.
"Estamos pidiendo el apoyo del gobierno; si bien ya se dio el apoyo de 950 pesos por tonelada, el tema ahora es que no hay precio piso o precio base para el maíz, porque de andar a 6 mil la tonelada, cuando se supo que el precio tenía apoyo, el precio piso los industriales lo pagaban a 5 mil 200. De nada sirve el apoyo si le van a estar bajando", dijo.
Agregó que no sirve de nada la ayuda del gobierno si no se establece el precio base, pues el precio libre de mercado sin apoyo o subsidio andaría en la región sobre los 5 mil 800 pesos; pero si se respeta la propuesta del gobierno y el de los industriales, ascendería a 6 mil 950 pesos, aunque —acotó—, alejado todavía de los 7 mil 200 de los otros productores.
Productores no tomarán las casetas este lunes; esperan respuesta de la federación
Los productores aseguraron que este lunes no tomarán las casetas como en días anteriores; sin embargo, todo dependerá de la respuesta que tengan por parte de la Secretaría de Agricultura en cuanto al precio base, pero también esperarán la postura de los industriales:
"El día lunes va a haber un anuncio por parte de la presidenta en relación al mismo tema. Ojalá que sea positivo. Por otro lado, la reunión con los industriales aún no se ha llevado a cabo, será el día lunes. No sabemos todavía en qué quede lo que es el precio base, que es lo que estamos buscando".
Cabe mencionar que durante las últimas semanas se han llevado a cabo manifestaciones masivas por parte de los productores en varios estados, con el uso de tractores, camionetas y más, además de la toma de casetas, que ha provocado tráfico intenso en las autopistas del país.
rmr