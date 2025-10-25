Productores de maíz continuarán con manifestaciones por falta de solución al precio de garantía

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Michoacán afirmó que ya se publicó el precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz para los pequeños productores de este grano a nivel nacional; sin embargo, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) anunció una nueva manifestación ante la falta de respuesta a esa demanda, pues asegura que aún no está establecido oficialmente.

En entrevista colectiva, la Sader refirió que, después de la manifestación del 14 de octubre en Michoacán, que se replicó en todo el país, sostuvo reuniones con productores de varias regiones de la entidad para construir acuerdos con el gobierno federal, buscando mejoras en el ingreso y contemplando también a las industrias harineras y del nixtamal.

La dependencia indicó que, luego del diálogo con productores y autoridades federales, se publicó el precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz, y el programa Alimentación del Bienestar habilitó bodegas para captar hasta 200 mil toneladas de maíz de pequeños productores, al precio establecido.

“Y los productores medianos que no entran en ese esquema, se está trabajando en acuerdo con la industria para mejorar el ingreso”, agregó la Sader.