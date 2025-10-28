Productores de maíz afirman que no alcanzaron buena negociación con autoridades

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los bloqueos en al menos cuatro casetas en Michoacán se encuentran tomadas por parte de los productores de maíz, quienes continúan en exigencia hacia las autoridades por sus demandas de las que, aseguran, no han tenido una respuesta favorable hasta el momento.

José Luis Mata, productor de maíz en el estado, indicó que siguen las movilizaciones ya que ayer lunes, pese a la reunión que sostuvieron algunos representantes del sector con el gobierno federal, no alcanzaron una buena negociación.

"Continúan las movilizaciones, no se alcanzó buena negociación, a causa de eso van a continuar con la toma de la autopista porque el gobierno está en un cerrazón", dijo José Luis Mata.