Productores de maíz afirman que no alcanzaron buena negociación con autoridades

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los bloqueos en al menos cuatro casetas en Michoacán se encuentran tomadas por parte de los productores de maíz, quienes continúan en exigencia hacia las autoridades por sus demandas de las que, aseguran, no han tenido una respuesta favorable hasta el momento.
José Luis Mata, productor de maíz en el estado, indicó que siguen las movilizaciones ya que ayer lunes, pese a la reunión que sostuvieron algunos representantes del sector con el gobierno federal, no alcanzaron una buena negociación.
"Continúan las movilizaciones, no se alcanzó buena negociación, a causa de eso van a continuar con la toma de la autopista porque el gobierno está en un cerrazón", dijo José Luis Mata.
Explicó que los funcionarios no quieren escuchar a los campesinos, que no los entienden, y acusó que no les importan los intereses de la gente del campo, por lo que los campesinos, productores ya se cansaron de esperar y por ende van a seguir.
Son cuatro plazas de cobro en la autopista Maravatío -Zapotlanejo las que se encuentran tomadas; de acuerdo a la información del C5 de Michoacán se trata de Panindícuaro, Vista Hermosa, Ecuandureo y Zinapécuaro en donde se encuentran los campesinos.
Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, refirió que el secretario de Agricultura federal, Julio Berdagué ofreció un precio de garantía de 6 mil 50 pesos por tonelada de maíz y que en conjunto trabajan por los productores de este grano, por considerarlo una actividad importante.
