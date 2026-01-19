Productores de La Huacana urgen al entubamiento del agua para riego

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Productores de melón de la región de La Huacana hicieron un llamado urgente al gobierno federal y estatal para que se atienda la necesidad prioritaria de tecnificar sus sistemas de riego, específicamente mediante el entubamiento de los canales abiertos que actualmente presentan pérdidas significativas de agua.

La petición se da justo antes de la celebración de la 14ª Expo Feria del Melón de Zicuirán, programada para el 24 de enero, un evento que celebra la reactivación de este cultivo en la zona.

Ulises Sánchez Garibay, presidente de los productores de melón y gerente de producción de la empacadora Cuyucú, fue quien expuso la grave problemática hídrica que afecta a la producción local, la cual ha logrado resurgir en los últimos 14 años gracias al esfuerzo de los agricultores.

El líder de los productores señaló que la infraestructura de riego actual, compuesta por canales de tierra y lodo, está provocando un desperdicio del recurso hídrico proveniente de la presa local, conocida como "Infiernillo", afectando directamente la capacidad productiva de la zona. Sánchez Garibay reconoció que esta ineficiencia se traduce en mermas considerables en el volumen disponible para el cultivo.