Productores de La Huacana urgen al entubamiento del agua para riego

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Productores de melón de la región de La Huacana hicieron un llamado urgente al gobierno federal y estatal para que se atienda la necesidad prioritaria de tecnificar sus sistemas de riego, específicamente mediante el entubamiento de los canales abiertos que actualmente presentan pérdidas significativas de agua.
La petición se da justo antes de la celebración de la 14ª Expo Feria del Melón de Zicuirán, programada para el 24 de enero, un evento que celebra la reactivación de este cultivo en la zona.
Ulises Sánchez Garibay, presidente de los productores de melón y gerente de producción de la empacadora Cuyucú, fue quien expuso la grave problemática hídrica que afecta a la producción local, la cual ha logrado resurgir en los últimos 14 años gracias al esfuerzo de los agricultores.
El líder de los productores señaló que la infraestructura de riego actual, compuesta por canales de tierra y lodo, está provocando un desperdicio del recurso hídrico proveniente de la presa local, conocida como "Infiernillo", afectando directamente la capacidad productiva de la zona. Sánchez Garibay reconoció que esta ineficiencia se traduce en mermas considerables en el volumen disponible para el cultivo.
"Siempre estamos perdiendo nosotros un 40% hasta un 50% de esa agua por evaporación, por ser canales también de lodo, todavía de tierra", declaró Sánchez Garibay, subrayando la magnitud del problema que requiere intervención gubernamental inmediata para asegurar la viabilidad a largo plazo del cultivo del melón.
A pesar de los apoyos recibidos por parte del Gobierno del Estado, los productores insisten en que las necesidades de tecnificación son mayores, especialmente para implementar tecnologías que permitan mejores producciones con semillas certificadas. La tecnificación del riego es vista como el paso esencial para maximizar el uso del agua y optimizar los rendimientos.
El cultivo del melón no solo es una fuente de sustento, sino también un motor económico y social para La Huacana, pues genera estabilidad y reduce la migración. Sánchez Garibay destacó el impacto laboral que esta actividad genera, especialmente en temporada alta.
"Hay un trabajo de mano de obra muy fuerte en la temporada de menos más de 3 mil empleos, que eso genera una estabilidad para los municipios y, sobre todo, la oportunidad", enfatizó el productor, contrastando la creación de empleo local con la necesidad de que los habitantes migren a otros estados o países para encontrar trabajo.
